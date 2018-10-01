المعلم يدعو الجعفري رسميا لزيارة دمشق

وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين، دعوة رسمية إلى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لزيارة دمشق، في إطار مساعي فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن المعلم وجه دعوة رسمية للجعفري لزيارة دمشق في إطار آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وأضافت: التقى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري نظيره السوري وليد المعلم على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجرى استعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بغداد ودمشق، كما أكـد الجانبان على أهمية تظافر الجهود والتعاون من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة، والقضاء على الإرهاب".

وكان السفير العراقي في دمشق سعد محمد رضا قد التقى في الـ17 من سبتمبر بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري.

وأكد رضا على دعم بلاده للقضايا المتعلقة بسوريا في المحافل الإقليمية والدولية، وشدد على أن "العراق وسوريا يواجهان خطرا مشتركا متمثلا بالإرهاب".

المصدر: "موقع وزارة الخارجية العراقية"