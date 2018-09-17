بعد الأردن.. دمشق تبحث فتح المعابر مع العراق

أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري أثناء لقائها السفير العراقي في دمشق، على ضرورة فتح المعابر بين البلدين لما فيه من خير مباشر للعلاقات الثنائية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، أكد السفير العراقي في دمشق سعد محمد رضا دعم بلاده القضايا المتعلقة بسوريا في المحافل الإقليمية والدولية، مشددا على أن "العراق وسوريا يواجهان خطرا مشتركا متمثلا بالإرهاب".



وورد في البيان أن شعبان أشادت بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وأكدت على ضرورة فتح المعابر الحدودية بينهما لما له من تأثير مباشر على العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي بين الطرفين.

وكان السفير العراقي سعد رضا أكد مؤخرا على أهمية فتح المعابر بين البلدين ومنها معبر البوكمال القائم لما فيه من نفع للبلدين.

المصدر: وزارة الخارجية العراقية