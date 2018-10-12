الرئيس المصري يوضح ما سيحدث للإخوان في حكمه

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه لن يكون للإخوان المسلمين في مصر أي دور ما دام موجودا في السلطة.

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ودعا الرئيس السيسي خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية ونشرته جريدة "الشاهد" إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الدول العربية لحماية الأمن القومي من الأخطار التي تواجهها الأمة العربية، مؤكدا أنه بالتعاون والتكاتف تستطيع الدول العربية خلق حالة من الردع تمنع كل طامع من التعدي على الدول العربية.

ولفت إلى أن ما يسمى بالربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، مشيرًا إلى أن تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية.

وقال إن مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف.

وأشار إلى أن تلك الفوضى الخلاقة والتي قادها "الإخوان" دمرت العديد من الدول العربية مثل اليمن وليبيا، موضحا أن سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها وهي تحتاج إلى بذل الجهود لإعادة الإعمار من جديد.

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وأبدى السيسي تخوفه بسبب وجود 36 ألف إرهابي في سوريا أتوا من جميع دول العالم، متسائلا في الوقت نفسه بالقول: "أين سيذهبون بعد انتهاء الحرب في سوريا والذين ربما يتم استغلالهم من جهات استخباراتية تريد الدمار في المنطقة"؟!

وفي سؤال للرئيس المصري حول دور محتمل مستقبلا لـ"الإخوان" في مصر رد بحزم قائلا: "طالما أنا موجود في السلطة لن يكون هناك أي دور للإخوان"، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بعودة "الإخوان" للسلطة، لأن فكر "الإخوان" غير قابل للحياة ويتصادم معها". حسب تعبيره

المصدر: وسائل إعلام مصرية