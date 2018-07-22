السيسي يشيد بدور عبد الناصر والسادات في تاريخ مصر

شارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بمصر.

وحضر الحفل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي وكبار الشخصيات الرسمية والدينية.

ومن بين المشاركين المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية الذي سميت إحدى الدفاعات المتخرجة باسمه، وحظي بترحيب مميز من السيسي والحاضرين.

وفي كلمته، أشاد الرئيس السيسي بثورة يوليو، وقال إنها "غيّرت واقع مصر، وحققت تغييرات جذرية في مختلف الاتجاهات".

وتطرق السيسي في كلمته، إلى دور "الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد الثورة، الذي اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين في وطن حر مستقل تسوده العدالة الاجتماعية وكذلك الزعيم الراحل أنور السادات الذي بذل حياته ذاتها في سبيل الحفاظ على الوطن وصون كرامته وحماية أراضيه والزعيم الراحل محمد نجيب الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطني ".



وعلى هامش هذه الاحتفالات منح السيسي، وسام" قلادة النيل" للعقيد يوسف منصور صديق، أحد رموز ثورة 23 يوليو لعام 1952 وأحد قادتها، كما صادق على ترقية اللواء الطيار محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية إلى رتبة فريق.

المصدر: وكالات