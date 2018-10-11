سيناتور أمريكي: تجب معاقبة السعودية إذا ثبت ضلوعها بمقتل خاشقجي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر إنه يجب فرض عقوبات على أعلى المستويات إذا ثبت تورط السعودية في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي ومقتله المحتمل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السناتور الجمهوري بوب كوركر، قوله للصحفيين في الكونغرس: "إذا اتضح أن ما نعتقده كلنا اليوم.. فينبغي فرض عقوبات كبيرة على أعلى المستويات".

وقد وجه أعضاء في مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الخميس، قالوا فيها إن قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي تتطلب فرض عقوبات على المسؤولين عنها وفق القانون الأمريكي.

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واختفى الصحفي السعودي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية يوم الـ2 أكتوبر وفقد الاتصال به إثر ذلك.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، وتقول أنقرة إنه لم يخرج من المبنى، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات تتعلق بحالته العائلية.

ولم تعلن تركيا حتى الآن رسميا فرضيتها حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة منها مصدر أمني ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده.

المصدر: وكالات