لأول مرة.. زوجة القاضي في قضية اغتيال السادات تكشف معلومات مهمة (فيديو)

كشفت ميرويت الدسوقي زوجة اللواء سمير فاضل قاضي محاكمة خالد الإسلامبولي لاغتياله الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، عن تفاصيل جديدة لأول مرة.

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وأوضحت أن زوجها تغيب عن حضور العرض العسكري للمنصة، وهو ما مكنه من أن يكون قاضي محاكمة المتهمين بدلا من أن يكون شاهدا عليهم.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "اليوم" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، أن اللواء سمير فاضل تعرض أكثر من مرة لمحاولة اغتيال من قبل الجماعات الإرهابية، بعد أن وضعوا اسمه على قوائم الاغتيالات عقب صدور حكم إعدام خالد الإسلامبولي الذي اغتال الرئيس السادات.

وأكدت أن الجماعات الإرهابية قامت بإعداد سيارة مفخخة لاستهدافه، ولكن المخابرات المصرية تمكنت من إحباط المحاولة وإنقاذه قبل تنفيذ الجريمة.

المصدر: "صدى البلد"