الحريري: إذا اعتذرت فلن أعيد الكرّة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن تشكيل حكومته سيكون خلال 10 أيام، بعد عودة الرئيس ميشال عون من القمة الفرانكفونية في العاصمة الأرمينية يريفان.

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و شدد الحريري على أنه إذا اعتذر عن منصبه، فلن يقبل بإعادة تكليفه مرة ثانية.

ونقلت قناة "إل بي سي" اللبنانية عن الحريري قوله خلال حديث مع الصحافيين في بيروت، اليوم الثلاثاء، مستبعدا اعتذاره قائلا "لماذا أعتذر إن كنت سأعود، وما حصل في العام 2009، كانت ظروفه مختلفة، المعيار الوحيد الذي التزمه هو حكومة وفاق وطني"​​​.

وأضاف الحريري "نتمنى تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من يريفان، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيلها"، موضحا "هناك تنازلات من الجميع بما فيهم التيار الوطني الحر، والعُقد كلها في الطريق إلى الحل".

وردا عن سؤال حول احتمالية أن تطال العقوبات الأمريكية على إيران، حزب الله اللبناني، أكد الحريري "لبنان ليس إيران، وإيران ليست لبنان".

المصدر: سبوتنيك