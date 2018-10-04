الحريري يعلن عن استعداده لتقديم تنازلات في سبيل تشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، مساء اليوم الخميس، استعداده لتشكيل حكومة بلاده.

كلام الرئيس عون في القصر الجمهوري بنّاء وإيجابي وهو حامي الدستور ومن مصلحته تأليف الحكومة، وسنشكل حكومة ترضي اللبنانيين خلال 10 أيام #صار_الوقت — Saad Hariri (@saadhariri) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

وفي أعقاب لقاء جمعه بالرئيس اللبناني، ميشال عون، كتب الحريري في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أن خطاب رئيس الدولة كان "بناء وإيجابيا وهو حامي الدستور ومن مصلحته تأليف الحكومة"، مضيفا "وسنشكل حكومة ترضي اللبنانيين خلال 10 أيام".

يتبع..