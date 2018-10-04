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الحريري يعلن عن استعداده لتقديم تنازلات في سبيل تشكيل الحكومة اللبنانية

الحريري يعلن عن استعداده لتقديم تنازلات في سبيل تشكيل الحكومة اللبنانية

أخبار العالم

الحريري يعلن عن استعداده لتقديم تنازلات في سبيل تشكيل الحكومة اللبنانية
Reuters Mohamed Azakir
رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، مساء اليوم الخميس، استعداده لتشكيل حكومة بلاده.

وفي أعقاب لقاء جمعه بالرئيس اللبناني، ميشال عون، كتب الحريري في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أن خطاب رئيس الدولة كان "بناء وإيجابيا وهو حامي الدستور ومن مصلحته تأليف الحكومة"، مضيفا "وسنشكل حكومة ترضي اللبنانيين خلال 10 أيام".

يتبع..

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