واشنطن تدعو الرياض إلى إجراء "تحقيق شامل" بشأن اختفاء خاشقجي

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو الحكومة السعودية، أمس الاثنين، إلى دعم إجراء "تحقيق شامل" بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كما حث وزير الخارجية الأمريكي، السعودية على التحلي بالشفافية بشأن نتائج هذا التحقيق.

وفي وقت سابق أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قلقه إزاء التقارير حول الصحفي خاشقجي، الذي اختفى في تركيا.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين: "أنا قلق بهذا الشأن، ولا يعجبني السماع عن ذلك".

وأثار اختفاء الإعلامي خاشقجي، قلقا عالميا خاصة بعد أن ذكرت مصادر تركية في مطلع الأسبوع أن السلطات تعتقد بأنه قتل داخل القنصلية.

من جانبها استدعت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، السفير السعودي لدى أنقرة، وليد بن عبد الكريم الخريجي، للمرة الثانية منذ اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

إلى ذلك طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية بإسطنبول بتوضيح أسباب عدم خروج الكاتب والصحفي جمال خاشقجي من المبنى.

وطلبت أنقرة من السعودية السماح للأجهزة الأمنية التركية بتفتيش القنصلية على خلفية اختفاء خاشقجي.

المصدر: وكالات