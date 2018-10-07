الحكومة اليمنية: الحوثيون يحتجزون 10 سفن نفطية وتجارية في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، أن الحوثيين احتجزوا 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة.

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وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن الحوثيين احتجزوا 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، ومنعوا إفراغ حمولتها، مؤكدا أن بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب من 6 أشهر.

وأوضح أن: "من بين تلك السفن، السفينة التي تحمل اسم (distya pushti) والتي وصلت إلى الميناء بتاريخ 28 سبتمبر الماضي وتحمل على متنها 10955 طنا من الديزل، و9025 طنا من البنزين".

ويحتجز الحوثيون أيضا السفينة المسماة (P V T EAGLE) والتي وصلت بتاريخ 3 أكتوبر الحالي وتحمل 7022 طنا من الديزل و14793 من البترول.

وأكد الوزير أن: "هذا الإجراء المتعمد من قبل الحوثيين بالتزامن مع خلق أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت 60 بالمئة وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للحوثيين، إجراءات تثقل كاهل السكان في تلك المناطق وتزيد من الأزمة الإنسانية في تلك المحافظات".

المصدر: وكالات