سفير اليمن لدى موسكو لا يستبعد تسليم ميناء الحديدة لرقابة أممية لحل الأزمة

صرح السفير اليمني لدى روسيا، أحمد سالم الوحيشي، بأن الحكومة اليمنية لا تمانع في أن يكون تسليم ميناء الحديدة لرقابة أممية، مخرجا للأزمة في الميناء.

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وقال الوحيشي، في حديث لـ "سبوتنيك"، اليوم الجمعة ردا على سؤال حول تقييمه لتصريحات الحوثيين بالموافقة على الرقابة الأممية في ميناء الحديدة: " الحقيقة إن المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث، كان لديه مقترح من هذا النوع، وتقدم به للحكومة الشرعية ونحن في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين، وحتى لا يصبح الوضع أشد قسوة إنسانيا، اقتنعنا بمقترح الحديدة بأن تدار من قبل الشرطة المحلية الموجودة في السابق، والميناء أيضا يدار بإشراف الأمم المتحدة، وتورد عائدات الميناء إلى البنك المركزي، ونحن نلتزم بأن هذه الموارد للدولة يستفاد منها لدفع مرتبات الناس في كل اليمن دون استثناء".

وأضاف " قلنا موقفنا للمبعوث الأممي، نحن لا نمانع في أن يكون هذا أحد المخارج".

وأوضح أنه "عندما ذهب مارتن غريفيث، إلى الانقلابيين تراجعوا عن هذه المبادرة، وقالوا إنهم يريدون أن يستمروا بإدارة الميناء، ويأخذوا الأموال ويكون حضور مبعوث الأمم المتحدة شكليا فقط لا أقل ولا أكثر، لذلك تعطل هذا المقترح".

وأعلن أمس زعيم جماعة "أنصار الله" "الحوثيين"، عبد الملك الحوثي،أن الجماعة طرحت اقتراحا على المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بالموافقة على الرقابة الأممية على ميناء الحديدة، ما يعتبر تنازلا كبيرا.

المصدر: سبوتنيك