الصور الأولى من داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بعد اختفاء خاشقجي

استقبل القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، اليوم السبت، في مقر بعثته الدبلوماسية بالمدينة التركية، مراسلا من وكالة "رويترز" لتأكيد عدم وجود الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالمبنى.

ونشرت الوكالة إثر المقابلة مجموعة من الصور تم التقاطها داخل البعثة الدبلوماسية خلال الجولة.

Reuters OSMAN ORSAL

Reuters OSMAN ORSAL

Reuters OSMAN ORSAL

Reuters OSMAN ORSAL

Reuters OSMAN ORSAL

المصدر: رويترز + سبق