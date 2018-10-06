(صور+فيديو) عقيلة السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في القاهرة

وصلت ميلاينا ترامب عقيلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك في زيارة تستغرق عدة ساعات ضمن جولتها الإفريقية.

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واستقبلت انتصار السيسي عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، سيدة أمريكا الأولى.

ووضعت سلطات المطار الأعلام المصرية والأمريكية على مداخل المطار، إضافة إلى عدد من لافتات الترحيب بزوجة ترامب، كما كثفت القوات الأمنية من تواجدها بمحيط المطار.

وتواصل ميلانيا جولتها في دول إفريقيا بمفردها، وزارت الخميس 4 أكتوبر ملاوي وكينيا لتختتم جولتها بمصر. كما أنها المرة الأولى التي تزور فيها إفريقيا على الإطلاق.

ولم يزر الرئيس ترامب إفريقيا منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الإفريقية.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات