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ميلانيا تزور مصر بمفردها

أخبار العالم العربي

ميلانيا تزور مصر بمفردها
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غادرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب الاثنين إلى أفريقيا في جولة تشمل أربع دول وهي أول جولة طويلة تقوم بها بمفردها.

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ومن المقرر أن تزور ميلانيا كلا من غانا ومالاوي وكينيا ومصر في الجولة التي تستمر نحو أسبوع وتركز فيها على قضايا الأطفال. وينتظر وصولها إلى أكرا اليوم الثلاثاء.

ولم يزر الرئيس ترامب إفريقيا منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.

المصدر:"رويترز"

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