الملك الأردني يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة عمان

دعا الملك الأردني عبد الله الثاني رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، إلى زيارة عمان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة.

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وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن "الملك عبد الله الثاني هنأ عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية متمنيا له النجاح والتوفيق".

وأضاف البيان أن الطرفين بحثا "تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الجارين والسبل الكفيلة لتوطيدها خدمة للشعبين الشقيقين".

وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف قدم شكره للعاهل الأردني على التهنئة، مؤكدا حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين وأهمية تلك العلاقات المتبادلة لمواجهة التحديات الكبيرة".

وتابع البيان، أن "عبد الله دعا عبد المهدي لزيارة الأردن، وبدوره وجه الأخير الدعوة للملك، واتفقا على تبادل الزيارات بأعلى المستويات".

يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: السومرية نيوز