تحالف البناء يتفق على دعم عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة العراقية

اتفق تحالف "البناء"، والذي يضم تحالف "الفتح" و"ائتلاف دولة القانون" وكتل أخرى، على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وقال مصدر في التحالف لـRT: إن "التحالف عقد اجتماعا ناقش خلاله ملف رئيس الحكومة المقبلة ودعمه للأسماء المطروحة، واتفق في نهاية الاجتماع على دعم ترشيح عبد المهدي لرئاسة الوزراء".

وأضاف: "هناك اتفاق مشابه لدى أغلب الكتل السياسية بشأن عبد المهدي، الذي صار هو الأقرب لتولي المنصب".

وحسم مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، الجدل حول تسمية رئيسه الجديد حيث فاز محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي بالمنصب بحصوله على 169 صوتا من أصل 298 صوتا، متقدما على منافسه وزير الدفاع المقال خالد العبيدي، والذي حصل على 89 صوتا، فيما جاء رئيس مجلس النواب الأسبق ثالثا بـ19 صوتا.

المصدر: RT