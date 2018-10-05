الكشف عن ملابسات جثة وادي الطالع في السعودية
sabq.org
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أكد المتحدث الرسمي لشرطة عسير زيد بن محمد القحطاني، بأن دوريات الأمن باشرت تقصي بلاغ عن جثة مغطاة ومربوطة بسرير موضوع وسط الطريق بوادي الطالع، إحدى ضواحي مدينة أبها السعودية.
وأفادت صحيفة عكاظ بأنه تمت معاينة الجثة بحضور الطبيب الشرعي والمحقق المناوب بفرع النيابة العامة، والمختصين من إدارتي الأدلة الجنائية والتحريات، واتضح أنها تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود وهو في العقد الثالث من عمره.
وتبين أن سبب الوفاة ناتج عن تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش.
وقد تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ومباشرة التحريات الأمنية، للوقوف على ظروفها وملابساتها وتحديد المتورطين فيها.
المصدر: عكاظ
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