حادث أثار ذعر السعوديين.. العثور على جثة مربوطة بسرير في منتصف طريق بأبها (فيديو + صور)
twitter/ @HF_C6
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في حادث غريب ومرعب عثر المارون في الوادي الطالع، إحدى ضواحي مدينة أبها السعودية، على جثة مغطاة ومربوطة بسرير في منتصف الشارع ما أثار الذعر بين أهالي القرى في المنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" السعودية حقيقة الحادث وأن ما تم العثور عليه في منتصف الطريق هو عبارة عن جثة أحد مخالفي الإقامة.
ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل أخرى عن الحادث أو هوية الجثة.
sabq.org
sabq.org
sabq.org
المصدر: سبق
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