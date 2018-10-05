المغرب يستجيب لنداء الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، يوم الخميس، إن المغرب تلقى دعوة من هورست كوهلر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى مائدة مستديرة حول قضية الصحراء المغربية.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن المغرب قرر الاستجابة لها.

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وأوضح الخلفي في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، أن المغرب قرر الاستجابة بالنظر إلى أن هذه الدعوة وجهت أيضا إلى الجزائر وموريتانيا من أجل المشاركة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة المغربية إلى ما يمثله المغرب على المستوى الدولي من مواقف إيجابية لفائدة القضية، مبينا أن آخرها تمثل في ما تم تسجيله على مستوى الكونغرس الأمريكي، والتصريحات الأخيرة التي صدرت عن جمهورية جنوب السودان.

وصرح الوزير المغربي "هذه المواقف المتعددة تؤكد القناعة المتنامية بعدالة قضيتنا وبصواب الموقف الوطني المرتبط بأنه لا حل خارج مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".

ومن جهة أخرى، أفاد مصطفى الخلفي بأن التصريحات المسيئة للمملكة، والتي تصدر من بعض السياسيين، من هنا وهناك، وبغض النظر عن مصدرها، هي تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا ولا يمكنها أن تؤثر في المسار التصاعدي الإيجابي الجاري حاليا على المستوى الدولي والذي يعرف يوما بعد يوم مزيدا من الإنصاف لموقف الرباط في القضية.

السيد الخلفي: المغرب تلقى دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى مائدة مستديرة حول قضية الصحراء المغربية وقرر الاستجابة لها https://t.co/OK6F5B7mrd — Portail maroc.ma (@PortailMarocMa) 4 октября 2018 г.

المصدر: وزارة الاتصال المغربي