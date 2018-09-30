البوليساريو ترحب بدعوة الأمم المتحدة للحوار بشأن الصحراء الغربية

رحبت جبهة البوليساريو الأحد، بدعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، إلى مباحثات يومي الـ 4 والـ5 من ديسمبر بجنيف تشارك فيها الجبهة والمغرب والجزائر وموريتانيا.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن القيادي في البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، محمد خداد، قوله: "سنرد في الوقت المناسب على مبعوث الأمم المتحدة. هذا خبر جيد".

وسلمت الدعوات الأممية يوم الجمعة إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنحت الأطراف الأربعة حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر للردّ على الدعوة.

وبحسب مصدر دبلوماسي فإن الأمر لا يتعلّق بـ"اجتماع مفاوضات" بل بـ"طاولة نقاش" وفق "صيغة 2 زائد 2".

وكان الرئيس الألماني، السابق كوهلر، الذي تسلم منصبه عام 2017 مبعوثا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، قد التقى مختلف أطراف النزاع مطلع 2018 على حدة.

وأعلنت البوليساريو، في عام 1976 تأسيس"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وخاضت مواجهات مع القوات المغربية حتى تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

ولم يتم تجديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار، في أبريل إلا لفترة 6 أشهر فقط وذلك إثر ضغوط أمريكية للدفع باتجاه حل النزاع.

المصدر: أ ف ب