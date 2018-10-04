الخارجية الروسية: على الأمريكيين الانسحاب من التنف وإغلاق"الركبان"

جدد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إصرار موسكو على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من منطقة التنف السورية وإغلاق مخيم "الركبان" الذي يسيطر الأمريكيون عليه هناك.

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وفي حديث مع وكالة "نوفوستي"، اليوم الخميس، عبّر فيرشينين عن قلق موسكو إزاء الوضع الإنساني في مخيم "الركبان"، مشيرا إلى أنه يقع في "منطقة التنف التي يسيطر عليها الأمريكيون بطريقة غير شرعية، وأن على الأمريكيين الانسحاب من هناك، فما داموا موجودين، فهذا المخيم تحت غطائهم وهي أراض ذات مساحة كبيرة نسبيا. وللأسف هناك بيانات تشير إلى أن هذه المنطقة تُستخدم أيضا كي يرتاح هناك الإرهابيون الداعشيون. وهو أمر سيء من وجهات النظر".

وأضاف الدبلوماسي أن مخيم "الركبان" يجب إغلاقه في نهاية المطاف لتمكين النازحين السوريين المقيمين فيه من العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة، قائلا: "إنها مهمة يمكن تنفيذها والعمل جارٍ على ذلك، لكن المشكلة الكبرى هي أن المنطقة المذكورة تقع تحت سيطرة الأمريكيين".

وفي وقت سابق من الخميس، قال المندوب الأمريكي الدائم لدى مؤتمر نزع السلاح في جنيف، روبرت وود، إن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في سوريا ما دام الرئيس دونالد ترامب يرى ذلك ضروريا.

المصدر: نوفوستي