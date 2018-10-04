العراق.. الإعدام شنقا لمدرب مقاتلي "داعش"

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الخميس، حكما بالإعدام شنقا، على مدان كان يعمل مدربا لمقاتلي داعش، حسبما أفاد مراسلنا.

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وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة أصدرت حكما بالإعدام ضد مدان كان جنديا بالجيش العراقي قبل سيطرة داعش على مدينة الموصل، ثم تحول إلى مصدر معلومات للتنظيم، وتدرج إلى مدرب لمقاتلي داعش".

وأضاف بيرقدار أن "المدان اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله جنديا قبل سقوط الموصل ومن ثم انضم للتنظيم كمصدر معلوماتي" لافتا إلى أنه "اشترك في معارك سقوط الموصل، وكان دوره يكمن في السيطرة على الأسلحة والمعدات المتروكة من قبل الأجهزة الأمنية وتسليمها لعناصر التنظيم".

وأشار إلى أنه "عمل في مجال تدريب مقاتلي داعش ومن ثم انتقل إلى المفارز القتالية، وساهم في توصيل الأسلحة والمتفجرات إلى مدينتي بيجي والحويجة، واشترك في القتال ضد القوات الأمنية خلال معارك الحرير".

ولفت إلى أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: RT