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العراق.. الحكم بإعدام نائب أبو بكر البغدادي

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العراق.. الحكم بإعدام نائب أبو بكر البغدادي
Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbo
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أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية، حكما بالإعدام شنقا بحق أحد أبرز قيادات تنظيم "داعش"، والذي شغل منصب نائب زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.

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وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الأربعاء، في بيان تلقت RT نسخة منه، إن محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان إسماعيل العيثاوي، لافتا إلى أن الأخير شغل مناصب عديدة في التنظيم، منها مسؤول لجنة الإفتاء، وعضو في اللجنة المفوضة، والمكلف بوضع مناهج دراسية لـ "داعش".

وأضاف بيرقدار أن المدان كان قد هرب إلى سوريا، وعمل في العلاقات العشائرية ومن ثم فر إلى تركيا بعد أن تحررت أغلب المناطق، وأخذ التنظيم بالانكسار، وبجهود استخبارية والتنسيق مع تركيا ألقي القبض على المدان.

وكشف بيرقدار أن المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق المدان، وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.

المصدر: RT

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