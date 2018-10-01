السلطات المصرية تسمح لمواطنين بالتنازل عن جنسيتهم

سمحت السلطات في مصر لمجموعة من المواطنين بالتنازل عن الجنسية المصرية، مقابل الحصول على جنسيات أخرى منها الألمانية والنمساوية.

ونشرت الجريدة الرسيمة قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 1260 لسنة 2018، بالسماح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى، مقابل التخلي عن الجنسية المصرية.

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وتوافق السلطات المصرية على طلب التنازل عن الجنسية المصرية، بطلب مقدم لها حيث حددت المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.

ومن ضمن الحالات، إذا قبل المواطن دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة المصرية.

المصدر: اليوم السابع