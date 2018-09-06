مصر تسقط الجنسية عن 3 من مواطنيها لأسباب عسكرية

نشرت الجريدة الرسمية الحكومية، قرارا بشأن إسقاط الجنسية عن 3 مواطنين مصريين التحقوا بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية.

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وكتبت الجريدة في عددها رقم 36، الصادر اليوم الخميس، قرارات مجلس الوزراء رقم 35، 36، 37 لسنة 2018 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن كل من السيد رياض سليمان منصور قشطة، توفيق إسماعيل محمد الأعرج، خليل أحمد محمود محمد، وذلك لالتحاقهم بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمني من دون إذن مسبق.

وكانت المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قد حددت الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار مسبب من مجلس الوزراء المصري.

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ومن ضمن الحالات، إذا قبل المواطن دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة المصرية.

المصدر: الجريدة الرسمية