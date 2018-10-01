لبنان.. باسيل يصحب السفراء إلى "مخابئ" الأسلحة المفترضة لحزب الله قرب مطار بيروت

وصل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والسفراء المعتمدون في البلاد، الاثنين، إلى المواقع التي تحدثت عنها إسرائيل قرب مطار بيروت وتزعم أن لحزب الله مصانع أسلحة بها.

وصول باسيل والسفراء الى المواقع التي تحدثت عنها اسرائيل قرب مطار بيروت — tayyar.org (@tayyar_org) 1 октября 2018 г.

وقال الموقع الرسمي لـ"التيار الوطني الحرّ" اللبناني إن الوزير باسيل والوفد المرافق من السفراء وصلوا إلى ملعب نادي العهد الرياضي في منطقة الأوزاعي قرب مطار بيروت الدولي.

وصول الوزير باسيل والوفد المرافق من السفراء الى ملعب نادي العهد الرياضي في منطقة الاوزاعي — tayyar.org (@tayyar_org) 1 октября 2018 г.

اسرائيل عالخوف شافت ملعب فوتبول مصنع صواريخ

شافو المسمكة منصة صواريخ غبص وجربيدي #باسيل_كاسحة_كزب_اسرائيل#انتهى_نياهوpic.twitter.com/AGNlOQNKGz — maroun khoury (@marounkhoury9) 1 октября 2018 г.

رد مباشر من وزارة الخارجية اللبنانية

على مزاعم نتنياهو بوجود صواريخ في تلك الاماكن



جعل من السفراء شهودا على ملعب #العهد#جبران_باسيلpic.twitter.com/WTdBS4MNYO — Ghada Hmd (@hmdghada) 1 октября 2018 г.

ونقل موقع التيار الذي يرأسه باسيل، عن السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين تصريحاته من ملعب العهد، حيث قال "الجولة التي قامت بها وزارة الخارجية مقنعة لنا وليس هناك ما تدعيه إسرائيل".

وبعد انتهاء الجولة قال باسيل "أنتم كوسائل إعلام شهود على حقيقة ما تم ادعاؤه من قبل إسرائيل"، مضيفا أن لبنان يريد أن يعيش بسلام وقمنا بهذه الجولة لإثبات ما يتعرّض له لبنان.

وأفاد بأن بيروت لن تقصّر بالقيام بواجباتها الدبلوماسية والصحافة العالمية هي أكبر رد على نتانياهو، قائلا في السياق إن هناك من لا يستطيع العيش من دون دم وتهجير وحرب.

وقام وزير الخارجية جبران باسيل مع السفراء الأجانب لدى لبنان بجولة في ملعب فريق "العهد" الرياضي.

وشرحت إدارة "نادي العهد" تاريخ الملعب وأوضاع النادي، وذلك ردا على ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود قاعدة للصواريخ في الملعب.

وتأتي جولة باسيل في ملعب العهد كمحطة ثانية بعد جولة في محيط ملعب الغولف، شرح خلالها للسفراء أن المكان خال من أي صواريخ وهو تحت إمرة الجيش اللبناني لأنه نادي الغولف.

باسيل جال مع السفراء الأجانب رداً على كذب رئيس الوزراء الاسرائيلي https://t.co/ZnjThznxiTpic.twitter.com/ZvjxjYUkbG — tayyar.org (@tayyar_org) 1 октября 2018 г.

وعقدت الوزارة اجتماعا مع سفراء أجانب للرد على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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ورد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على مزاعم رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو خلال خطابه بالأمم المتحدة، حين قال إن لدى حزب الله مصانع أسلحة قرب مطار بيروت وعرض صورا لتلك المواقع.

وقال جبران باسيل إن إسرائيل تسعى "لتبرير عدوان آخر" بمزاعم زائفة عن مواقع صاروخية لحزب الله اللبناني.

وصرح باسيل أن نتنياهو يستغل منصة الأمم المتحدة لـ"إطلاق الأكاذيب"، موضحا أن إسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها وفي لبنان لم تحترم القرار 1701.

المصدر: موقع "التيار الوطني الحرّ" + وكالات