جبران باسيل: إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر على لبنان

رد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على مزاعم رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو خلال خطابه بالأمم المتحدة، حين قال إن لدى حزب الله مصانع أسلحة قرب مطار بيروت وعرض صورا لتلك المواقع.

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، يوم الاثنين، إن إسرائيل تسعى "لتبرير عدوان آخر" بمزاعم زائفة عن مواقع صاروخية لحزب الله اللبناني.

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وعقدت الوزارة اجتماعا مع سفراء أجانب للرد على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستنظم لهم جولة في موقع واحد على الأقل من المواقع في بيروت.

وصرح باسيل أن نتنياهو يستغل منصة الأمم المتحدة لـ"إطلاق الأكاذيب"، موضحا أن إسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها وفي لبنان لم تحترم القرار 1701.

وتابع قائلا "انتهكت أرضنا وجونا وبحرنا ما يقارب 1500 مرة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة".

وجدد الوزير تمسك لبنان بالمقاومة، حتى تحرير كامل الأراضي.

ودعا الديبلوماسي اللبناني جميع السفراء المعتمدين في لبنان إلى زيارة تلك المواقع، وقال "سنذهب إلى المواقع التي تحدث عنها نتنياهو قرب مطار بيروت وستكونون شهودا على كذب نتنياهو".

وأفاد بأن إسرائيل لا تستطيع أن تخيف اللبنانيين وعندما تهدد تكون في موقف ضعف.

المصدر: وكالات