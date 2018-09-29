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أمير قطر يقصد أمريكا اللاتينية في جولة رسمية

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أمير قطر يقصد أمريكا اللاتينية في جولة رسمية
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
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أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، سيبدأ الاثنين جولة رسمية يطوف بها في عدد من دول أمريكا اللاتينية، في إطار تطوير علاقات بلاده السياسية والتجارية.

وكتبت الوكالة القطرية أن الشيخ تميم يعتزم اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، تأدية زيارة دولة لعدد من البلدان الصديقة في أمريكا اللاتينية تشمل كلا من الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين وتلبية لدعوات من رؤسائها.

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وبهذا الصدد، كتبت "رويترز" أن الدوحة تسعى لبناء شراكات جديدة في مجالي التجارة والأعمال منذ أن أدى خلافها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى مقاطعتها السياسية والاقتصادية.

قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم ولها استثمارات في الأرجنتين عبر شركة قطر للبترول وتتطلع للتوسع في أمريكا اللاتينية.

المصدر: وكالات

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