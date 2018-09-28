قطر: تجاهل الأزمة الخليجية يؤثر على مصداقية "الناتو العربي"

أعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تجاهل الخلاف بين أعضاء التحالف العربي الذي تعتزم واشنطن تشكيله يؤثر على مصداقيته، مشددا على ضرورة حسم الخلاف حول مفاهيم أمنية.

وقال آل ثاني خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "احترام سيادة الدول يجب أن يكون جزءا من سياسة أي تحالف، لذا يجب أن يقوم على أسس واضحة وأجواء أكثر إيجابية، والأزمة الخليجية اختبار حقيقي للتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".

ووصف وزير خارجية قطر، الاجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، بـ"الإيجابي".

وقال: "منفتحون على الحوار مع دول الحصار، ولا توجد حتى الآن مفاوضات مع السعودية والإمارات، والأزمة الخليجية اختلقت لأسباب واهية أدت لشلل مجلس التعاون واليوم نتحدث عن تحديات إقليمية أكبر".

وعقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق الجمعة، لقاء مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتحضير للقمة المزمع عقدها في شهر يناير المقبل.

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن "تحالفا سوف يقوم على أساس اتفاقية أمنية واقتصادية وسياسية تربط بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الولايات المتحدة ومصر والأردن".

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ فترة، على إنشاء تحالف أمني من ست دول خليجية إضافة إلى مصر والأردن، ويعرف هذا التحالف بشكل غير رسمي باسم "الناتو العربي".

المصدر: وكالات