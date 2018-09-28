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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق عدن

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق عدن
Reuters
طائرة بدون طيار- أرشيف
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إسقاط طائرة مسيرة من المرجح أنها تابعة للحوثيين، "حاولت استهداف مقر قيادة قوات التحالف" في مدينة عدن اليمنية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر عسكري في التحالف قوله إن "قوات التحالف نجحت في إصابة الطائرة وتدميرها دون وقوع أي إصابات".

وأشار المصدر إلى أن "إسقاط الطائرة يأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن".

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وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وتسبب النزاع الدائر في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات حسب الهيئات والمنظمات الأممية، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، كما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، فضلا عن هبوط الاحتياطات النقدية اليمنية إلى الحضيض.

المصدر: عكاظ +وكالات

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