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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية
Reuters Umit Bektas
صورة أرشيفية
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أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر عسكري، إسقاط الدفاعات الجوية التابعة لـ"أنصار الله" طائرة استطلاع سعودية تابعة للتحالف العربي في مدينة جازان الحدودية مع اليمن.

وقالت القناة، إن "الطائرة من طراز CH-4 صينية الصنع ويصل طول جناحيها إلى 18 مترا ووزنها عند الإقلاع 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تحلق على ارتفاع بين 5 و7 آلاف متر".

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وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للحوثيين سبق وأسقطت الشهر الجاري وفي عدة جبهات أربع طائرات تجسس سعودية مشابهة.

ولم يصدر أي تعقيب من قوات التحالف العربي على الحادث المذكور.

المصدر: المسيرة

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