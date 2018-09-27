الداخلية العراقية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الفاشينيستا تارة فارس

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنها فتحت تحقيقا في مقتل الفاشينيستا وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، تارة فارس، مساء اليوم في بغداد، كاشفة عن بعض تفاصيل الجريمة.

وقال الداخلية في بيان تلقت RT نسخة منه "تود وزارة الداخلية أن تبين أنها فتحت تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات حادثة مقتل عارضة الأزياء (تارة فارس شمعون) التي تعرضت عصر اليوم الخميس إلى 3 طلقات نارية ما أدى لوفاتها فورا في منطقة كمب سارة في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "هناك لجنة من قبل شرطة بغداد تجري الآن بحثا مكثفا في محل الحادث قصد التوصل إلى أية خيوط عن هذه الجريمة ومعرفة الجناة بهدف تقديمهم للعدالة".

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المصدر: RT