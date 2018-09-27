مقتل عارضة الأزياء العراقية تارة فارس في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، لـ RT مقتل عارضة الأزياء العراقية وملكة الجمال السابقة تارة فارس في بغداد.

وقال المصدر إن تارة "فارس تعرضت لثلاث إطلاقات نارية وهي في سيارتها بالعاصمة بغداد بعد عصر اليوم"، مضيفا أن جثتها "نُقلت إلى مشفى الشيخ زايد" وسط العاصمة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفارس هي إحدى أشهر عارضات الأزياء ومن أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.

المصدر: RT