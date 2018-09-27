الإمارات.. القبض على جاسوس أجنبي وإحالته للمحاكمة

أعلنت الإمارات إلقاءها القبض على مواطن أجنبي وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد ثبوت تخابره مع جهة خارجية وسعيه للحصول على معلومات سرية عن الإمارات.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن النيابة العامة تلقت بلاغا من مواطن إماراتي اشتبه في أنشطة مريبة لمواطن أجنبي حيث أثبتت تحقيقات النيابة العامة، ارتكابه جرائم تتعلق بسعيه للحصول على معلومات سرية عن دولة الإمارات في مجالات متعددة.

النائب العام للدولة يأمر بإحالة جاسوس أجنبي إلى المحاكمة العاجلةhttps://t.co/MgnSGjW9n6#البيان_القارئ_دائما — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

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وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد مواجهة المتهم بالأدلة الثابتة ضده، اعترف في التحقيق بما ارتكبه من جرائم وكشف عن الجهة التي يعمل لصالحها، ليصدر النائب العام حمد سيف الشامسي بعد ذلك قرار إحالته للمحاكمة العاجلة".

المصدر: صحيفة البيان الإماراتية