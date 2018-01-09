الإمارات تضع شرطا جديدا للحصول على عمل

أصبح يتوجب على القادمين لدولة الإمارات للعمل ابتداء من الـ4 فبراير/شباط المقبل الحصول على شهادة "حسن سيرة وسلوك" كشرط للعمل فيها.

وقالت اللجنة المعنية بتنفيذ القرار، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، إن "مجلس الوزراء قرر حصول القادمين للإمارات بغرض العمل على شهادة حسن سيرة وسلوك كشرط رئيس للحصول على تأشيرة عمل".

وذكرت أن الشهادة المطلوبة يشترط أن تكون صادرة من الدولة، التي ينتمي إليها الشخص أو دولة إقامته خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات "مراكز إسعاد المتعاملين" التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لخلق مجتمع أكثر أمانا واستمرارا لمحافظتها على دورها الريادي في هذا المجال وإيمانا بأهمية حماية أفراد المجتمع وبما يحقق مقومات الحياة الآمنة للمجتمع ويجعل دولة الإمارات من أكثر البلدان أمنا على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن تطبيق القرار يقتصر على طالبي العمل دون أفراد أسرهم، فيما لا تطلب هذه الشهادة من القادمين للزيارة أو السياحة.

وأكدت اللجنة أن هذا الشرط يأتي ضمن "عملية التحديث والتطوير، التي تنتهجها الحكومة في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأمان لمن يقيم على أرض الدولة في مجتمع آمن ومطمئن وسعيد" حسب تعبيرها.

المصدر: "وام"

فريد غايرلي