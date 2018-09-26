بالفيديو.. مكفوفون يهددون بانتحار جماعي من فوق سطح وزارة مغربية

اقتحم عدد من المكفوفين في المغرب مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، ثم صعدوا إلى سطح مبنى الوزارة بحي أكدال بالعاصمة الرباط.

ورفع المكفوفون شعارات احتجاج على وضعيتهم المزرية وعلى التملص من الوعود التي تصدرها الحكومات المتعاقبة، مطالبين بـ"العمل في أسلاك الوظيفة العمومية" ومراعاة أحوالهم، مهددين بالانتحار إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن الاقتحام الذي نفذته "التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات"، حمل خلاله المكفوفون قوارير بلاستيكية مليئة بالبنزين، مهددين بشربه وإحراق أنفسهم في حالة عدم تدخل الوزارة من أجل إنصافهم وتمكينهم من كافة حقوقهم المشروعة.

وصرح محتجون من المجموعة التي بقيت أمام بوابة الوزارة، أن التنسيقية الوطنية للمكفوفين لجأت إلى هذا الإجراء بعد توالي الوعود "الكاذبة"، التي تلقوها من الحكومات المتعاقبة، وأن وزيرة التنمية الاجتماعية المكلفة بسيمة حقاوي أخبرتهم في لقائها معهم أن ملفهم في مكتب رئيس الحكومة دون نتيجة تذكر، لذا قرروا المطالبة بإلحاح بالشغل أو الانتحار، خصوصا أن عددا من المعطلين المكفوفين متزوجون ولديهم أطفال.

تجدر الإشارة إلى أن المكفوفين يستخدمون في كل احتجاجاتهم أساليب تصعيدية خطيرة، إذ أقدموا خلال شهر مارس 2018 على الاعتصام في وسط قنطرة الحسن الثاني الرابطة بين العاصمة الرباط ومدينة سلا، حيث سكبوا البنزين على أجسادهم ولفوا أحزمة على أعناقهم، قبل أن يتدخل الأمن لفض الاعتصام.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي