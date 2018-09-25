المنامة تحيل للقضاء 169متهما بتأسيس "حزب الله البحريني" بأوامر من إيران

أعلنت النيابة البحرينية اليوم عن انتهاء التحقيقات مع 169 متهما بتأسيس فرع محلي من "حزب الله" وإحالة ملفاتهم إلى القضاء.

وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، أحمد الحمادي، في بيان صدر عنه اليوم بأنه أسندت إلى 111 معتقلا تهمة، "تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها والقيام بتفجيرات والشروع في القتل والتدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية من دون ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خُصّصت لها وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير".

وأفاد البيان بأن النيابة العامة سبق أن تلقت من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بلاغا عن تشكيل "خلية إرهابية" وذلك "بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة.. عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلا عن تقديم كافة أنواع الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم.. بغرض انخراطهم جميعا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى "حزب الله البحريني".

وأضاف البيان أنه تحدد للنظر في الدعوة يوم الثالث من أكتوبر المقبل.

وأشارت وكالة "رويترز" بأن هذا الإعلان يأتي بعد سلسلة اعتقالات وعقوبات قاسية أصدرتها السلطات البحرينية على أشخاص متهمين بالتشدد، ويعتقد نشطاء أن معظمهم معارضون سلميون.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية + رويترز