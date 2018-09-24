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مشاركة وفد سوري برئاسة المعلم في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أخبار العالم العربي

مشاركة وفد سوري برئاسة المعلم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وليد المعلم
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أعلن مصدر دبلوماسي سوري أن بلاده ستشارك في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بوفد يترأسه وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

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وقال المصدر اليوم الاثنين: "ستشارك سوريا في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي ستبدأ أعمالها غدا الثلاثاء، بوفد يترأسه وليد المعلم وزير الخارجية السوري".

وأضاف: "سيكون نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ضمن الوفد الذي يضم أيضا مستشار وزير الخارجية أحمد عرنوس وإيهاب حامد من مكتب الوزير"، مشيرا إلى أن: "المعلم سيلقي كلمة سوريا صباح السبت القادم".

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة ما بين 24 و27 سبتمبر الجاري، بمشاركة حوالي 130 من رؤساء الدول والحكومات، و4 نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من 40 بلدا.

وستنطلق الفعاليات الأساسية يوم 25 من الشهر ذاته وتستمر لمدة أسبوع، ستستعرض خلالها الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وجهات النظر في أهم القضايا الدولية.

المصدر: سبوتنيك

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