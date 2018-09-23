الأردن.. الداخلية تلاحق منظمي "مهرجان قلق" ووزارة السياحة تتخذ إجراءات صارمة

أوعز وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين بتوقيف الأشخاص القائمين على حفل أقيم في أحد المطاعم يوم الجمعة الماضي وذلك لمخالفته مضمون الطلب المقدم للمحافظ بهذا الخصوص.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الداخلية إنه بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لصور وفيديوهات تخدش الحياء العام خلال حفل أقيم في أحد المطاعم، ونتيجة لمتابعة الوزارة بهذا الشأن، فقد تبين أن مطعم "التلال السبعة" سبق وأن تقدم بطلب إلى محافظ العاصمة من أجل اقامة مهرجان ألعاب ومسابقات لديه يوم الجمعة الماضي، ، بحسب ما نقله موقع "خبرني" الأردني.

وتضمن الطلب إقامة مهرجان عائلي ومن دون تقديم أي مشروبات روحية، إلا أن المطعم المذكور ارتكب مخالفة وذلك لقيامه بتنظيم حفل تخلله تقديم مشروبات روحية وممارسات لا أخلاقية تخدش الحياء العام وتتنافى مع مضمون الطلب المقدم للمحافظ.

وزير الداخلية يوعز لمحافظ العاصمة بتوقيف القائمين على حفل #قلق

التوقيف والمخالفه لا تكفي يجب اغلاق مطعم #التلال_السبعه

الذي اقام حفلة التحرش واضح الهدف من هذه الحفله تشجيع الشباب والصبايا على التحرش pic.twitter.com/o3mzE2bTX2 — طارق الصنديد (@tariqalssandid1) 23. září 2018

وبناء على ذلك أوعز وزير الداخلية إلى محافظ العاصمة بتوقيف الأشخاص القائمين على هذه الفعالية وصاحب المطعم وربطهم بكفالات عدلية باهظة القيمة.

كما طلب وزير الداخلية من وزير السياحة والآثار إغلاق المطعم المذكور، وذلك استنادا إلى صلاحيات وزارة السياحة بهذا الخصوص باعتبار أن المطعم منشأة سياحية تم ترخيصها من قبل وزارة السياحة.

ووافقت وزارة السياحة، الأحد، على إغلاق المطعم الذي أقيم فيه الحفل "المشبوه" في العاصمة عمّان.

المصدر: موقع "خبرني"