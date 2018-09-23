"الخان الأحمر" على مشارف الهدم

أبلغت "الإدارة المدنية" والجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أهالي قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس بوجوب هدم منازلهم بأيديهم وإخلاء القرية حتى تاريخ أقصاه الأول من شهر أكتوبر المقبل.

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وتم تسليم أهالي القرية الإخطار المطالب بهدم القرية بأيديهم، وهدد الإسرائيليون الأهالي في حال عدم التنفيذ قائلين: "إن الجيش الإسرائيلي سيهدم القرية ويخلي السكان".

واقتحمت قوات كبيرة قرية الخان الأحمر، وحاصرت خيمة التضامن، وقام الجنود بتصوير الموجودين في الخيمة، كما سلمت الأهالي والمعتصمين أمرا بالهدم الذاتي والإخلاء.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، رفضت في الخامس من الشهر الجاري، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية المقامة، وأقرت هدمها خلال أسبوع.

ويقطن في القرية التي تقع شرق القدس نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

المصدر: وكالة معا