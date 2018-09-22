الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه جازان جنوبي المملكة.

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن القوة الصاروخية أطلقت مساء اليوم السبت، صاروخا باليستيا على مطار جيزان الإقليمي.

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وأوضح مصدر في القوة الصاروخية لـ "المسيرة " أنه تم استهداف مطار جيزان الإقليمي بصاروخ باليستي من طراز "بدر 1". وحسب المصدر، أصاب الصاروخ هدفه بدقة.

وسبق للقوة الصاروخية التابعة للحوثيين أن استهدفت مطار جيزان في السعودية بصاروخين باليستيين في بداية الشهر الحالي.

المصدر: الإخبارية السعودية، المسيرة