اليمن.. التحالف العربي يستقدم تعزيزات كبيرة إلى جبهة الحديدة

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية استقدم تعزيزات كبيرة إلى جبهة ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب البلاد.

وأكد المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة"، وهي مجموعة قتالية مدرعة أنشئت في السبعينات وتحارب عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بدعم من التحالف، في بيان أصدره أمس أن هذه التعزيزات تضم معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة، بالإضافة إلى أفراد من قوات "العمالقة".

ونشر المركز مقطع فيديو يظهر وصول تعزيزات التحالف والحكومة اليمنية إلى الحديدة.

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان قوات التحالف استئناف معركة الحديدة وسيطرة "ألوية العمالقة" على مدخليها الشرقي والجنوبي وقطع الخط الذي يربط المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء، حسب البيان.

في غضون ذلك، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، بتقرير أصدره الثلاثاء، أن أكثر من 76.5 ألف مدني أجبروا على مغادرة ديارهم خلال العمليات القتالية في محافظة الحديدة منذ يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مينائي الحديدة والصليف لا يزالان مفتوحين، مشددا على أهميتهما القصوى بالنسبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى صنعاء والمناطق الأخرى في شمال اليمن.

المصدر: وكالات