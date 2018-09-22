كوسوفو تبدي استعدادا لفتح سفارة لها في القدس

أعرب رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي عن استعداده لفتح سفارة لبلاده في القدس، إذا ما اعترفت إسرائيل باستقلالها.

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ويرى خبراء أن تصريحات هثاتشي هامة جدا من وجهة نظر إسرائيل، التي تعمل بنشاط لنقل سفارات أخرى إلى القدس، بعد نقل الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي سفارات بلادهم إليها.

وكانت كوسوفو قد احتفلت قبل عدة أشهر بالذكرى العاشرة لإعلان استقلالها عن صربيا. ويشار إلى أن حوالي 120 دولة في العالم اعترفت باستقلال كوسوفو.

وكانت كوسوفو قد أعلنت استقلالها في عام 2008، واعترفت الولايات المتحدة، ودول أخرى بذلك.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي