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كوسوفو تبدي استعدادا لفتح سفارة لها في القدس

أخبار العالم العربي

كوسوفو تبدي استعدادا لفتح سفارة لها في القدس
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أعرب رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي عن استعداده لفتح سفارة لبلاده في القدس، إذا ما اعترفت إسرائيل باستقلالها.

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الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفتتحان سفارة غواتيمالا في القدس في 16 مايو 2018 ماذا استفادت غواتيمالا من نقل سفارتها للقدس؟

ويرى خبراء أن تصريحات هثاتشي هامة جدا من وجهة نظر إسرائيل، التي تعمل بنشاط لنقل سفارات أخرى إلى القدس، بعد نقل الولايات المتحدة وغواتيمالا وباراغواي سفارات بلادهم إليها.

وكانت كوسوفو قد احتفلت قبل عدة أشهر بالذكرى العاشرة لإعلان استقلالها عن صربيا. ويشار إلى أن حوالي 120 دولة في العالم اعترفت باستقلال كوسوفو.

وكانت كوسوفو قد أعلنت استقلالها في عام 2008، واعترفت الولايات المتحدة، ودول أخرى بذلك.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي

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