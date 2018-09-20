اليمن.. غراندي تنفي توقيع اتفاقية مع الحوثيين بشأن الجسر الجوي للمرضى

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي، إلغاء اتفاقية إنشاء جسر جوي طبي من مطار صنعاء الدولي، الموقعة يوم السبت مع الحوثيين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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وبحسب الوكالة ذاتها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية خلال لقائها في الرياض مع وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور بجاش، إن الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية ولا تعترف إلا بالحكومة الشرعية، وأنها لم ولن تقوم بتوقيع أية اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع الحوثيين.

وأفادت ليز غراندي بأن مشروع الجسر الجوي الذي أخذ وقتا من النقاش بين الأمم المتحدة وممثلي الحكومة الشرعية سيتم التوقيع عليه مع الحكومة في المكان والزمان المناسبين.

وعبرت منسقة الشؤون الإنسانية عن تقديرها لكل ما تقدمه الحكومة الشرعية من تسهيلات لعمل المنظمات الإنسانية.

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من جهته أعرب بجاش عن انزعاج واستنكار الحكومة لتوقيع منسقة الشؤون الإنسانية مذكرة تفاهم مع المدعو هشام شرف حول تشغيل الجسر الجوي الطبي للمرضى اليمنيين كون ذلك يتعارض مع التزامات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.

وأشار إلى أن ذلك الإجراء سينعكس سلبا على العلاقات المتميزة بين الحكومة والمنظمات الدولية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية أن تواجد مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء، لا يبرر مطلقا خضوع تلك المنظمات للابتزاز لتوقيع أي اتفاقيات مع الحوثيين، مشددا على أن الحكومة لن تعترف بهذا الاتفاق.

المصدر: وكالة "سبأ"