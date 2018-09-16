اتفاق حوثي أممي على إنشاء جسر جوي

وقع وزير خارجية حكومة الحوثيين هشام شرف، والمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، على مذكرة لتنظيم رحلات جوية لإجلاء الحالات الحرجة اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري.

وقال المسؤول الحوثي عقب التوقيع: "المذكرة تأتي كخطوة أولى للتخفيف من معاناة المرضى الذين بحاجة إلى علاج في الخارج والذين منع العدوان نقلهم عبر مطار صنعاء الدولي".

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وأضاف: "هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال تأخير المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية التجارية والمدنية"، لافتا إلى أن المذكرة "تحمل طابعا إنسانيا بحتا".

وجدد تأكيده على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء، وقال: "إعادة فتح مطار صنعاء الدولي هو حق إنساني سيادي لليمن وشعبه، بما يضمن رفع المعاناة عن الشعب اليمني وخاصة فئات المرضى والطلاب ورجال الأعمال".

المصدر: وكالة سبأ