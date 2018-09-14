غريفيث يبحث مع الحوثيين سبل تنظيم مفاوضات سلام جديدة

بحث المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث مع وفد قيادي حوثي في العاصمة العمانية مسقط، سبل تنظيم مفاوضات سلام جديدة، بعد أسبوع على إلغاء محادثات كانت مقررة في جنيف السويسرية.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، أن غريفيث ونائبه معين شريم ومساعديه، اجتمعوا الخميس مع محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين إلى جنيف، وعضو الوفد عبد الملك العجري.

ولفتت إلى أن الوفد الحوثي بحث مع غريفيث "الأسباب" التي حالت دون مشاركته في محادثات جنيف الخميس الماضي، والترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار وبحث الإطار العام للتسوية السياسية في اليمن.

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وكان من المفترض أن تبدأ الخميس الماضي جولة جديدة من المحادثات بين أطراف النزاع اليمني، لكن وفد الحوثيين لم يتمكن من مغادرة صنعاء، مما دفع موفد الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى تأجيل المشاورات.

وهذه المفاوضات هي الأولى منذ فشل محادثات أطراف الأزمة اليمنية التي استغرقت أشهرا في الكويت عام 2016.

المصدر: وكالات