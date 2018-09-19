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أحد أخطر مجرمي مصر يقع في قبضة الأمن

أخبار العالم العربي

أحد أخطر مجرمي مصر يقع في قبضة الأمن
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الشرطة المصرية
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عنصر إجرامي خطير، سبق الحكم عليه في 26 حكم قضائي ومتورط في عدد من عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن الإسكندرية نجحت في ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة المحكوم عليه بإجمالي أحكام بلغت عقوبتها 52 سنة.

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وبإجراء التحريات على المتهم تبين أنه يعد من أخطر العناصر الإجرامية القائمة بعمليات الهجرة غير شرعية في نطاق البلاد ومطلوب دوليا لشرطة الإنتربول الدولي، ومدرج على قوائم المنع من السفر.

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

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