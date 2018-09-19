بإيعاز من بوتين.. تزويد القاعدتين الروسيتين في سوريا بمنظومات مراقبة مؤتمتة متطورة

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين في سوريا تزوّدان بمنظومات رقابة إلكترونية متطورة، تلبية لأمر رئيس البلاد فلاديمير بوتين.

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وأعلن بوريسوف اليوم، ردا على طلب من الصحفيين توضيح تصريحات بوتين حول تعزيز الإجراءات الأمنية للمواقع والعسكريين الروس في سوريا، أن رئيس البلاد سبق أن أوعز بتعزيز حماية قاعدتي حميميم وطرطوس.

وفي إطار تطبيق هذا الأمر، اقترحت شركة "كلاشنيكوف" الروسية حلولا تقنية تقضي بتزويد القاعدتين بمنظومات الرقابة الإلكترونية المتطورة.

وقال نائب رئيس الوزراء إن العمل على تحقيق هذا الهدف يجري على قدم وساق حاليا، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تهتم بالموضوع.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية مقتل 15 عسكريا روسيا جراء إسقاط دفاعات الجوية السورية مساء الاثنين بالخطأ طائرة حربية روسية من طراز "إل-20"، أثناء هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على مواقع سورية في محافظة اللاذقية.

المصدر: وكالات