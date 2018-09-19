سفير العراق لدى الفاتيكان يطلب ترشيحه لرئاسة الجمهورية

رفع سفير العراق لدى الفاتيكان عمر البرزنجي، أوراقه للبرلمان طالبا ترشيحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، مؤكدا أن من أولوياته جعل العلاقة بين المركز والإقليم على أحسن ما يكون.

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وقال البرزنجي في حديث لـ السومرية نيوز: "المعلوم لدى الجميع هو أنني أول من نويت الترشح لموقع رئاسة جمهورية العراق في الـ17 من أيار الماضي، أي قبل أربعة أشهر، كمرشح مستقل بالاستناد إلى أحكام المادة 68 من الدستور العراقي".

وأضاف: "من الأمور المهمة التي ستكون ضمن أولوياتي، هو أن تكون العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على أحسن ما يكون وقبل ذلك بين كل الشعب العراقي".

وتابع: "التوافقات السياسية في السنوات السابقة كانت تسير على تقديم سلة واحدة للمرشحين للرئاسات الثلاث، ويقينا إني أحترم التوافق ولا أشق الصف الكردي أذا حصل اتفاق على ترشيح مرشح واحد وسأكون أول المهنئين له".

المصدر:"السومرية"



