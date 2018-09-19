مصر تنشر وثائق نادرة عن اتفاقية "كامب ديفيد" لأول مرة (صور)

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لأول مرة، وثائق نادرة عن اتفافية "كامب ديفيد" التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات مع إسرائيل، وذلك بمناسبة مرور 40 عاما على توقيعها.

ونصت الاتفاقية على عقد سلام مع إسرائيل، يلتزم به العرب، مع إقرار أحقية الفلسطينيين بحكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وتلزم الاتفاقية إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، مع ضمان حدود آمنة لها، وحرية الملاحة البحرية في قناة السويس.

ووقعت اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميريلاند الأمريكية.

المصدر: الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات